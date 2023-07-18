Туристов предупреждают о неизвестном вирусе, зафиксированном в Египте

В Египте зафиксировано 67 случаев заражения неизвестным вирусом в деревне Аль-Кус в провинции Кена, передает Tengritravel.kz со ссылкой на TheNational.



Министерство здравоохранения Египта направило медицинский конвой для проведения анализов и лечения, после того как 67 человек заразились неизвестным вирусом в деревне на юге страны.



По данным СМИ, случаи неизвестного заболевания были зафиксированы в регионе Кена, который проезжают туристы на пути к Луксору. В данной провинции проездом рискуют оказаться многие казахстанские туристы, которые отправляются на экскурсии к знаменитым памятникам Древнего Египта. Кена находится на Ниле чуть севернее Луксора, и дорога на автобусах из Хургады в Луксор лежит именно через Кену.



За последние несколько недель многие жители Аль-Куса сообщили о своих симптомах в местные медицинские учреждения, что заставило экспертов заподозрить вспышку лихорадки денге в деревне. Тесты, проведенные министерством у зараженных, пока не подтвердили ее наличие.



Поскольку болезнь переносится комарами, жителей попросили закрыть источники воды и избегать контакта с насекомыми до проведения дальнейших тестов.



По данным Всемирной организации здравоохранения, лихорадка денге обычно проявляется гриппоподобными симптомами, длящимися от 2 до 7 дней. Первые симптомы появляются через 4-10 дней после укуса инфицированного комара.



Общие симптомы включают высокую температуру, сопровождаемую по крайней мере двумя симптомами, такими как головные боли, боли за глазами, тошнота и рвота, опухание желез, боли в суставах, костях или мышцах.



Напомним, что лихорадка денге распространена по всей Юго-Восточной Азии и набирает обороты в Таиланде. Согласно последним данным, число заражений, зафиксированных на 7 июня 2023 года, на 500 процентов больше, чем в прошлом году за то же время. В связи с этим тайские власти попросили туристов соблюдать меры предосторожности на отдыхе.