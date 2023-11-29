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50 Cent разозлил казахстанцев после концерта

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:20
50 Cent разозлил казахстанцев после концерта
Фото: Instagram/@50cent
Вчера в Алматы прошел грандиозный концерт мировой звезды 50 Cent. Жители и гости города отплясывали под легендарные хиты нулевых "Candy Shop", "P.I.M.P", "In da club", "Ayo Technology", выкладывая восторженные отзывы в сети. Однако после концерта многих ждало разочарование. О том, что расстроило казахстанцев, рассказывает Tengri Life.

Пару часов назад рэп-исполнитель выложил в своем профиле отчетные снимки с прошедшего концерта в Алматы и оставил неудачную, на взгляд казахстанцев, подпись.

"Алматы Казахстан зажег! Если бы не фильм "Борат", вы бы не поняли о чем я. Я глобален", - подписал он фото.


Менее чем за 2 часа под постом звезды появились сотни возмущенных комментариев - как казахстанцев, так и жителей других стран.

В комментариях казахстанцы заметили и другого популярного артиста Busta Rhymes, который, судя по всему, тоже не ожидал такой подписи от коллеги по цеху.

50 Cent разозлил казахстанцев после концерта


50 Cent разозлил казахстанцев после концерта


50 Cent разозлил казахстанцев после концерта


50 Cent разозлил казахстанцев после концерта


Некоторые пользователи сети отмечали, что в первую очередь вспоминают о заслугах спортсменов, когда слышат про Казахстан.

50 Cent, настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III, - один из самых влиятельных и успешных музыкальных артистов своего поколения. Его карьера началась с публикации альбома Get Rich or Die Tryin в 2003 году, который мгновенно стал платиновым и установил новые стандарты в индустрии хип-хопа. С тех пор 50 Cent выпустил несколько платиновых альбомов, включая The Massacre, Curtis и Animal Ambition, а также стал известным актером благодаря своим ролям в культовых картинах и сериалах.


Источник: Tengrinews.kz
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