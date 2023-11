50 Cent разозлил казахстанцев после концерта

"Алматы Казахстан зажег! Если бы не фильм "Борат", вы бы не поняли о чем я. Я глобален", - подписал он фото.

Вчера в Алматы прошел грандиозный концерт мировой звезды 50 Cent. Жители и гости города отплясывали под легендарные хиты нулевых "Candy Shop", "P.I.M.P", "In da club", "Ayo Technology", выкладывая восторженные отзывы в сети. Однако после концерта многих ждало разочарование. О том, что расстроило казахстанцев, рассказывает Tengri Life.Пару часов назад рэп-исполнитель выложил в своем профиле отчетные снимки с прошедшего концерта в Алматы и оставил неудачную, на взгляд казахстанцев, подпись.Менее чем за 2 часа под постом звезды появились сотни возмущенных комментариев - как казахстанцев, так и жителей других стран.В комментариях казахстанцы заметили и другого популярного артиста Busta Rhymes, который, судя по всему, тоже не ожидал такой подписи от коллеги по цеху.Некоторые пользователи сети отмечали, что в первую очередь вспоминают о заслугах спортсменов, когда слышат про Казахстан.50 Cent, настоящее имя Кертис Джеймс Джексон III, - один из самых влиятельных и успешных музыкальных артистов своего поколения. Его карьера началась с публикации альбома Get Rich or Die Tryin в 2003 году, который мгновенно стал платиновым и установил новые стандарты в индустрии хип-хопа. С тех пор 50 Cent выпустил несколько платиновых альбомов, включая The Massacre, Curtis и Animal Ambition, а также стал известным актером благодаря своим ролям в культовых картинах и сериалах.