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Стрельба в «Крокус сити холле»: что известно на данный момент

Просмотров:567 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Стрельба в «Крокус сити холле»: что известно на данный момент
Фото: кадры из видео/telegram- каналы СК РФ и Baza
В Москве, в концертном зале «Крокус сити холл», неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.

В «Крокус ситу холл» люди собрались на концерт группы «Пикник». Перед началом выступления в зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и открыли беспорядочную стрельбу.

После стрельбы начался пожар. Огонь распространился на площадь более 13 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.

СОБР начал штурм здания. Туда зашли пожарные, задачей которых был поиск и спасение выживших людей. Пожар тем временем начали тушить с воздуха.

- Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.


В ФСБ сообщили о 40 погибших в результате теракта.

В связи с терактом в Москве заявление сделали Акорда и МИД Казахстана.

- Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, - заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.


Посольство Казахстана в России открыло горячую линию в связи с событиями в московском «Крокус сити холле».

Все 24 казахстанских студента, обучающихся в Москве по госпрограммам, вышли на связь. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в Telegram.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в «Крокус сити холле».

Ответственность за теракт в «Крокус сити холл» в Москве взял на себя ИГИЛ. Об этом сообщил CBS News.

Американский чиновник подтвердил CBS News, что США предоставили России разведданные о потенциальном нападении в соответствии с требованием разведывательного сообщества предупреждать о подобных угрозах.

Число погибших в результате теракта в Москве превысило 60 человек. «Оно может увеличиться», - заявили в следственном комитете России.

Источник: Tengrinews.kz


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