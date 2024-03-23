Стрельба в «Крокус сити холле»: что известно на данный момент

В Москве, в концертном зале «Крокус сити холл», неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
В «Крокус ситу холл» люди собрались на концерт группы «Пикник». Перед началом выступления в зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и открыли
беспорядочную стрельбу.
После стрельбы начался пожар. Огонь распространился на площадь более 13 тысяч квадратных метров, обрушилась крыша здания.
СОБР начал штурм здания. Туда зашли пожарные, задачей которых был поиск и спасение выживших людей. Пожар тем временем начали тушить с воздуха.
- Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
В ФСБ сообщили о 40 погибших в результате теракта.
В связи с терактом в Москве заявление сделали Акорда и МИД Казахстана.
- Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, - заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Посольство Казахстана в России открыло горячую линию в связи с событиями в московском «Крокус сити холле».
Все 24 казахстанских студента, обучающихся в Москве по госпрограммам, вышли на связь. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в Telegram.
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг причастность Киева к теракту в «Крокус сити холле».
Ответственность за теракт в «Крокус сити холл» в Москве взял на себя ИГИЛ. Об этом сообщил CBS News.
Американский чиновник подтвердил CBS News, что США предоставили России разведданные о потенциальном нападении в соответствии с требованием разведывательного сообщества предупреждать о подобных угрозах.
Число погибших в результате теракта в Москве превысило 60 человек. «Оно может увеличиться», - заявили в следственном комитете России.
Источник: Tengrinews.kz
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