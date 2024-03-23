Стрельба в «Крокус сити холле»: что известно на данный момент

- Президент постоянно получает доклады по линии всех соответствующих служб, информацию о происходящем и о принимаемых мерах, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

- Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве, - заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.