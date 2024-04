Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Как мир планирует отказаться от нефти и газа?

- Конечно, всем нам также ясно: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Для всех нас это означает изменение промышленных процессов, - сказал Олаф Шольцканцлер Германии.

- Позвольте мне ясно дать понять, что отказ от ископаемого топлива очень важен и неизбежен. Давайте надеяться, что это не произойдет слишком поздно, - сообщил Антониу Гутерриш.

- Постепенный отказ от ископаемого топлива неизбежен и необходим — и это произойдет. Но вы не можете отключить мир от существующей энергетической системы до того, как построите новую, - сказал Султан бен Ахмед аль-Джабер председатель COP28.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии открытия Ганноверской ярмарки заявил, что эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу.При этом политик поблагодарил премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере за обеспечение ФРГ газом после разрыва торговых связей с Россией.В декабре прошлого года Шольц возложил ответственность за рост цент на энергоносители в Европе на президента России Владимира Путина. По его словам, правительство Германии вынуждено закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ, и это обходится значительно дороже.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на форуме в Давосе в январе 2024 года назвал поэтапный отказ от ископаемого вида топлива неизбежным и выступил за «правильный переход к возобновляемым источникам энергии».В свою очередь генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Насер призывал оставить фантазии об отказе от нефти. По его словам, текущая стратегия перехода на зеленую энергетику терпит неудачу, сталкиваясь с реальностью.В декабре 2023-го страны-участницы климатического саммита в Дубае (COP28) одобрили соглашение с призывом к отказу от ископаемого топлива к 2050 году.Согласно принятому документу, страны договорились быстро и организованно отказаться от использования ископаемого топлива в энергетических системах. Также участники саммита должны внести вклад в усилия по переходу на зеленые технологии.К 2050 году также планируется выйти на нулевой уровень выброса парниковых газов. Соглашение стало первым документом, где говорится об отказе от основы существования мировой экономики — нефти и газа.Председатель COP28 Султан бен Ахмед аль-Джабер отметил, что глобальный отказ от ископаемого топлива неизбежен, но переход на новые источники энергии потребует времени.В апреле прошлого года независимый аналитический центр Ember в своем докладе заявил, что рекордная доля зеленой энергии может предвещать конец эпохи ископаемого топлива. В 2022 году на солнечные и ветряные электростанции пришлось 12 процентов генерации энергии в мире — показатель оказался на два процентных пункта больше прошлого максимума.Однако год спустя исследование Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US выяснило, что крупнейшие страны продолжают вкладывать миллиарды долларов в развитие добычи ископаемого топлива в бедных странах, отказываясь сдерживать свои обещания по климату.