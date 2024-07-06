Представлен состав нового правительства Великобритании

Фото: Alishia Abodunde / Getty Images

Большинство постов в новом правительстве Соединенного Королевства заняли однопартийцы Стармера, ранее входившие в теневой кабинет официальной оппозиции.

Должность канцлера казначейства Великобритании заняла Рейчел Ривз, став первой женщиной в истории на этом посту. Вице-премьером назначена заместитель нового премьера по Лейбористской партии Анджела Рэйнер. Новым главой министерства внутренних дел Великобритании стала Иветт Купер, министерство иностранных дел возглавит Дэвид Лэмми, министерство обороны - Джон Хили.

Кир Стармер - адвокат, специализирующийся на теме прав человека. Он родился 2 сентября 1962 года в Лондоне, но вырос в графстве Суррей. С 2008 по 2013 год занимал пост генерального прокурора, а в 2015-м был впервые избран в Палату общин парламента Великобритании. В 2020 году Стармер стал лидером Лейбористской партии, сменив на этом посту Джереми Корбина.

Считается, что важнейшие проблемы, которые предстоит решать Стармеру на посту премьер-министра Соединенного Королевства, связаны с состоянием системы здравоохранения, возросшей стоимостью жизни и миграционной политикой. Возврат Великобритании в состав ЕС он категорически исключает.

Ранее Стармер выступил с первой речью в качестве премьера.