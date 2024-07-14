Стало известно имя человека, который пытался убить Трампа

Американские журналисты выяснили имя того, кто устроил стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа, но в ФБР пока не подтвердили эти данные, сообщает Zakon.kz .

Фото с сайта ria.ru

По информации газеты New York Post, которая ссылается на собственные источники, в Трампа стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он прятался на крыше предприятия в примерно 100 метрах от сцены.

В Федеральном бюро расследований США отказались озвучить имя предпологаемого стрелка или подтвердить иную информацию, пишет РИА Новости. Специальный агент ФБР Кевин Роджек пояснил журналистам, что на данном этапе органы не готовы уточнить личность подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента.

На данном этапе мы не готовы идентифицировать личность стрелявшего. Как только мы на сто процентов будем уверены, мы поделимся этой информацией с общественностью, - сказал Роджек на пресс-конференции.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев утром, 14 июля 2024 года, выступил с заявлением о том, что решительно осуждает покушение на жизнь Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что Трамп не отступил от своих планов несмотря на покушение. Он приедет на съезд Республиканской партии, который стартует 15 июля в Милуоки (штат Висконсин), как и планировал.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.