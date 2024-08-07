Арестовано имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей

Имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей арестовали судебные приставы. Предварительно, из-за долга бойца в 302 миллиона рублей перед ФНС, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash .

Фото: Instagram/khabib_nurmagomedov

Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором:

Ferrari California T — 300 тысяч долларов.

Mercedes-Benz AMG GT S — 161 тысяча долларов.

Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов.

BMW 7-й серии — 101 тысяча долларов.

Toyota Land Cruiser — 85 тысяч долларов.

Toyota Tacoma — 44 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что ведомство заблокировало счета связанного с Нурмагомедовым Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Плюс под блок попали счета спортсмена.

На данный момент Хабиб Нурмагомедов находится в Дубае. В ближайшее время он вместе со своей командой должен прилететь в Дагестан.