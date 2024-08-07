Арестовано имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей

Имущество Хабиба Нурмагомедова на 79 миллионов рублей арестовали судебные приставы. Предварительно, из-за долга бойца в 302 миллиона рублей перед ФНС, передает Liter.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Предположительно, в список входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором:
Ferrari California T — 300 тысяч долларов.
Mercedes-Benz AMG GT S — 161 тысяча долларов.
Mercedes-Benz S-Class — 122 тысячи долларов.
BMW 7-й серии — 101 тысяча долларов.
Toyota Land Cruiser — 85 тысяч долларов.
Toyota Tacoma — 44 тысячи долларов.
Ранее сообщалось, что ведомство заблокировало счета связанного с Нурмагомедовым Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена. Плюс под блок попали счета спортсмена.
На данный момент Хабиб Нурмагомедов находится в Дубае. В ближайшее время он вместе со своей командой должен прилететь в Дагестан.
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