Названа причина крушения пассажирского самолета в Бразилии: погибли 62 человека

Названа причина крушения пассажирского самолета в Бразилии, передает корреспондент Tengrinews.kz сo cсылкой на g1 . По последним данным, в результате авиакатастрофы в Бразилии погибли 62 человека.

Фото: кадр из видео

Причиной крушения турбовинтового самолета ATR-72 в Бразилии могло стать образование наледи на крыльях. Cамолет упал в жилой зоне.

Предполагается, что самолет потерял управление и начал вращаться, войдя в зону сильного обледенения. Самолет вращался в воздухе, а затем разбился. В результате падения погибли 62 человека – 58 пассажиров, две стюардессы, второй пилот и командир самолета.

Расследование авиакатастрофы продолжается.

Воздушное судно с 58 пассажирами и 4 членами экипажа разбилось в жилом районе Виньеду. Борт вылетел из Каскавела (штат Парана) в Гуарульюс (штат Сан-Паулу).

Федеральная полиция начала расследование по факту несчастного случая.