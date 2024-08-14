Новый инсулин может совершить революцию в лечении диабета

Учёные разработали «святой Грааль» инсулина, который реагирует на изменения уровня сахара в крови в режиме реального времени и может революционизировать лечение миллионов людей с диабетом 1 типа по всему миру, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Guardian , передает inform.kz

Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

Пациенты вынуждены вводить себе синтетический инсулин до 10 раз в день, чтобы выжить. Постоянные колебания уровня сахара в крови, то высокие, то низкие, могут привести к краткосрочным и долгосрочным проблемам со здоровьем, а также негативно влиять на их психическое состояние из-за сложностей в поддержании стабильного уровня.

Учёные нашли решение, которое, по мнению экспертов, приблизило их к излечению диабета первого типа настолько, насколько это возможно с помощью медикаментозной терапии: «умный» инсулин, который остается в состоянии покоя и начинает действовать только тогда, когда это необходимо. Исследователи из США, Австралии и Китая успешно разработали новые виды инсулина, которые имитируют естественную реакцию организма на изменения уровня сахара в крови и моментально реагируют в режиме реального времени.

Обычный инсулин стабилизирует уровень сахара в крови при попадании в организм, но, выполнив свою задачу, он обычно не может помочь при последующих колебаниях. Это означает, что пациенты часто вынуждены снова вводить инсулин всего через несколько часов.

Новый инсулин, реагирующий на уровень глюкозы (GRI), активируется только тогда, когда в крови содержится определенное количество сахара, чтобы предотвратить гипергликемию (высокий уровень глюкозы в крови). Когда уровень сахара падает ниже определенной точки, инсулин снова становится неактивным, предотвращая гипогликемию (низкий уровень глюкозы). В будущем, по мнению экспертов, пациентам может понадобиться вводить инсулин всего раз в неделю.

Учёные, стоящие за разработкой «умного» инсулина, получили миллионы фунтов в виде грантов на ускорение их разработки. Финансирование поступает от Type 1 Diabetes Grand Challenge, партнёрства между Diabetes UK, JDRF и Steve Morgan Foundation. В рамках этого проекта инвестируется £50 миллионов в передовые исследования для поиска новых методов лечения диабета первого типа.

Почти £3 миллиона было выделено на шесть исследовательских проектов, которые разрабатывают различные типы «умного» инсулина. Среди них — команды из Стэнфордского университета в США, Университета Монаш в Австралии и Чжэцзянского университета в Китае. Цель состоит в том, чтобы ускорить разработку и запустить клинические испытания как можно скорее.

Каждый проект направлен на точную настройку «умного» инсулина, чтобы он действовал быстрее и точнее.

— Хотя инсулин спасает жизни уже более 100 лет, и предыдущие исследования внесли важные изменения для людей с диабетом первого типа, этого всё ещё недостаточно — управление уровнем глюкозы с помощью инсулина очень сложное, и настало время для науки найти способы облегчить это бремя. Представляя мир, где инсулин может реагировать на изменение уровня глюкозы в реальном времени, мы надеемся, что эти шесть проектов помогут создать новую реальность, освобождая людей с диабетом первого типа от постоянных требований, которые накладывает на них жизнь с этим заболеванием, — сказала директор по партнёрствам в области исследований JDRF UK Рэйчел Коннор.

Доктор Элизабет Робертсон, директор по исследованиям в Diabetes UK, заявила, что эти проекты могут революционизировать лечение диабета первого типа.