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24.08.2024, 11:24

В Африке запретили употреблять в пищу мясо приматов из-за оспы обезьян

Новости Мира 0 290

В одной из стран африканского континента вводятся новые меры ограничений, в связи с распространением оспы обезьян. Местным жителям запрещено есть мясо диких животных и в целом прикасаться к мертвым животным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Комсомольскую правду.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как пишет источник, порядка 15 тыс случаев из всех зарегистрированных заболевших оспой обезьян приходится на Демократическую Республику Конго (ДРК). Это одна из наиболее густонаселенных стран Африки, с более чем сотней миллионов жителей. Сообщается, что местный Минздрав, призвал население соблюдать профилактические меры, регулярно мыть руки мылом, а если такового нет – протирать золой, ведь в сельских, да и в некоторых городских районах самый популярный способ готовки – костер или дровяная печь.

Также местным жителями запретили есть мясо диких обезьян, а также грызунов и зверей, найденных в джунглях мертвыми – все они могут быть источниками заразы. К умершим животным запрещено прикасаться (самый распространенный способ заражения оспы – контактный).

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