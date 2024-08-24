В Африке запретили употреблять в пищу мясо приматов из-за оспы обезьян

В одной из стран африканского континента вводятся новые меры ограничений, в связи с распространением оспы обезьян. Местным жителям запрещено есть мясо диких животных и в целом прикасаться к мертвым животным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Комсомольскую правду.
Как пишет источник, порядка 15 тыс случаев из всех зарегистрированных заболевших оспой обезьян приходится на Демократическую Республику Конго (ДРК). Это одна из наиболее густонаселенных стран Африки, с более чем сотней миллионов жителей. Сообщается, что местный Минздрав, призвал население соблюдать профилактические меры, регулярно мыть руки мылом, а если такового нет – протирать золой, ведь в сельских, да и в некоторых городских районах самый популярный способ готовки – костер или дровяная печь.
Также местным жителями запретили есть мясо диких обезьян, а также грызунов и зверей, найденных в джунглях мертвыми – все они могут быть источниками заразы. К умершим животным запрещено прикасаться (самый распространенный способ заражения оспы – контактный).
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