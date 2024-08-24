В Африке запретили употреблять в пищу мясо приматов из-за оспы обезьян

В одной из стран африканского континента вводятся новые меры ограничений, в связи с распространением оспы обезьян. Местным жителям запрещено есть мясо диких животных и в целом прикасаться к мертвым животным, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Комсомольскую правду .

Фото: Pixabay

Как пишет источник, порядка 15 тыс случаев из всех зарегистрированных заболевших оспой обезьян приходится на Демократическую Республику Конго (ДРК). Это одна из наиболее густонаселенных стран Африки, с более чем сотней миллионов жителей. Сообщается, что местный Минздрав, призвал население соблюдать профилактические меры, регулярно мыть руки мылом, а если такового нет – протирать золой, ведь в сельских, да и в некоторых городских районах самый популярный способ готовки – костер или дровяная печь.

Также местным жителями запретили есть мясо диких обезьян, а также грызунов и зверей, найденных в джунглях мертвыми – все они могут быть источниками заразы. К умершим животным запрещено прикасаться (самый распространенный способ заражения оспы – контактный).