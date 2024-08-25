Подросток из Кыргызстана задержан после нападения на фестивале в Германии

После ножевого нападения, произошедшего в немецком Золингене на западе Германии, задержан 15-летний подросток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle .

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Издание приводит в материале информацию местной полиции, обнародованную в субботу, 24 августа.

Правоохранители уточнили, что в настоящее время выясняется, причастен ли задержанный к атаке.

Параллельно проводятся различные полицейские мероприятия, включая обыски в различных местах, - говорится в пресс-релизе полиции.

Отмечается, что к расследованию подключились также федеральные власти ФРГ.

По информации издания Der Spiegel, задержанный - гражданин Кыргызстана, который жил в общежитии для беженцев. Как утверждают журналисты, он мог говорить с непосредственным исполнителем атаки и не сообщить о готовящемся преступлении. Der Spiegel пишет, что подросток отказывается давать показания.

Ранее сообщалось о том, что в разгар "Фестиваля разнообразия", приуроченного к 650-летию города Золинген, на одной из центральных площадей города на участников праздника напал неизвестный с ножом.

Согласно последним данным, в результате нападения погибли три человека, еще восемь пострадали. Пять из них находятся в тяжелом состоянии. Преступнику удалось скрыться с места трагедии неопознанным.