Более 80 слонов планируют убить в Намибии

Министерство охраны окружающей среды Намибии объявило о планах отстрелять 723 диких животных, включая 83 слонов, чтобы распределить мясо среди людей, пострадавших от сильной засухи на юге Африки, передает Liter.kz со ссылкой на The New York Times.
Отстрел будет проведен в национальных парках и на территориях, где, по мнению властей, численность животных превышает доступные ресурсы пастбищ и источников воды.
Хорошо управляемая и устойчивая добыча здоровых популяций диких животных может стать ценным источником продовольствия для местных общин, - пояснила директор Африканского офиса Программы ООН по окружающей среде Роуз Мвебаза.
Согласно оценкам специалистов, в заповедных зонах пяти стран юга Африки – Зимбабве, Замбии, Ботсваны, Анголы и Намибии – обитает более 200 тысяч слонов, что делает этот регион одним из крупнейших мест обитания слонов в мире.
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