Более 80 слонов планируют убить в Намибии

Министерство охраны окружающей среды Намибии объявило о планах отстрелять 723 диких животных, включая 83 слонов, чтобы распределить мясо среди людей, пострадавших от сильной засухи на юге Африки, передает Liter.kz со ссылкой на The New York Times .

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Отстрел будет проведен в национальных парках и на территориях, где, по мнению властей, численность животных превышает доступные ресурсы пастбищ и источников воды.

Хорошо управляемая и устойчивая добыча здоровых популяций диких животных может стать ценным источником продовольствия для местных общин, - пояснила директор Африканского офиса Программы ООН по окружающей среде Роуз Мвебаза.

Согласно оценкам специалистов, в заповедных зонах пяти стран юга Африки – Зимбабве, Замбии, Ботсваны, Анголы и Намибии – обитает более 200 тысяч слонов, что делает этот регион одним из крупнейших мест обитания слонов в мире.