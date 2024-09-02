На месте крушения вертолета на Камчатке обнаружены тела 17 погибших, сообщило МЧС, передает Toppress со ссылкой на Ведомости .

Фото: Камчатка-Life

Спасатели МЧС России прибыли к месту крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, найдены тела 17 человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Вертолет Ми-8Т перестал выходить на связь 31 августа. По предварительным данным, на его борту находились три члена экипажа и 17 пассажиров. Обломки воздушного судна обнаружили на следующий день.

На месте находятся девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Уже найдены 17 тел, поиски продолжаются, - говорится в сообщении МЧС.

Ранее 1 сентября ведомство сообщило об обнаружении обломков пропавшего Ми-8 с воздуха. Они находятся на высоте 900 м вблизи места, где последний раз вертолет выходил на связь. К месту падения воздушного суда вылетелвертолет Ми-8 МЧС России. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что выживших при авиакатастрофе нет.

Вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» пропал 31 августа во время совершения перелета с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка. Авиация не могла вести поиски из-за плохих погодных условий, местность обследовала группировка из спасателей, егерей и волонтеров – всего были задействованы семь пеших групп в количестве 60 человек.