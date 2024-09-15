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15.09.2024, 18:01

Черная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу Путина. ВИДЕО

Новости Мира 0 781

Журналист Павел Зарубин выложил видео, на котором показано, как черная кошка не решилась перебегать дорогу кортежу российского президента Владимира Путина. Ролик он опубликовал в Telegram, передает Lenta.ru

Телеграм-канал «ЗАРУБИН»
Телеграм-канал «ЗАРУБИН»

На кадрах видно, что кошка наполовину перебежала дорогу перед автомобилем из кортежа, но затем передумала и вернулась.

Зарубин назвал видео с животным самыми забавными кадрами недели. Он также пошутил, что кошка приняла единственное верное решение.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил Путину двух охотничьих собак редкой породы пхунсан. Уточнялось, что питомцы будут жить в Москве. Как рассказал кинолог Владимир Уражевский, собаки этой породы являются национальным достоянием и купить их практически невозможно. Он также описал эту породу как сильную и выносливую.

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