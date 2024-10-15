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15.10.2024, 07:53

Ученые разработали ткань, способную заменить кондиционер

Новости Мира 0 581

Инженеры из Университета Чжэнчжоу (Китай) и Университета Южной Австралии (UniSA) разработали ткань, способную снижать температуру тела и объектов городской среды, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Euronews.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Способность ткани пассивно снижать температуру предлагает устойчивую альтернативу кондиционерам, обеспечивая экономию энергии и снижая нагрузку на электросети во время аномальной жары", - пояснил один из авторов исследования, опубликованного в журнале Science Bulletin, эксперт UniSA Янчже Хоу.

Тестирование показало, что ткань блокирует до 97 процентов солнечного света и тепла. По словам Хоу, в ней используется принцип радиационного охлаждения - естественного процесса, при котором материалы излучают тепло в атмосферу.

"В отличие от обычных тканей, которые удерживают тепло, этот текстиль, состоящий из трех слоев, добивается обратного эффекта", - объяснил он.

Верхний слой состоит из волокон полиметилпентена, он позволяет эффективно излучать тепло. Средний слой переставлен серебряными нанопроводками, которые повышают отражающую способность ткани, препятствуя проникновению тепла к телу. Нижний слой - это шерсть, изолирующая от жары даже на пике зноя.

Замеры показали, что новая ткань на 2,3 °C холоднее, чем традиционный текстиль, и на 6,2 °C прохладнее окружающей среды.

Исследователи видят широкое применение для своей разработки. Они надеются, что технология найдет свое применение в одежде, стройматериалах, уличной мебели.

Пока главным препятствием остается дорогостоящий процесс производства. По словам ученых, для коммерциализации технологии нужны дополнительные исследования и - в идеале - господдержка.

"Готовы ли люди дороже платить за ткань, зависит от степени ее охлаждающего эффекта, долговечности, комфорта, ну и от их экологической осведомленности", - добавляют они.

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