Чудо-аккаунт на Wildberries: девушка бесплатно заказывала товары на миллионы

Девушка из Красноярска воспользовалась ошибкой на платформе Wildberries, которая позволила ей заказывать товары, не оплачивая их. В результате она “потратила” 1,2 млн рублей (более 6 млн тенге) до того, как ее задержали, передает Liter.kz со ссылкой на Baza.

Фото: istockphoto.com

23-летняя красноярка зарегистрировалась на маркетплейсе весной 2023 года и вскоре обнаружила, что все товары в ее корзине отображались как оплаченные. Заинтригованная, она решила проверить это и отправилась в пункт выдачи, где ей без проблем выдали заказы, не запрашивая деньги.

С этого момента она начала активно заказывать различные вещи: часть из них оставляла себе, а часть продавала через интернет, расплачиваясь с долгами. За время действия ее “чудо-аккаунта” она успела заказать айфоны, ювелирные изделия, игровые приставки, парфюмерию и множество других товаров на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

Однако вскоре ошибка была замечена в Wildberries. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье “Мошенничество в особо крупном размере”, и теперь ей предстоит отвечать за свои “покупки” перед судом.