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27.10.2024, 15:44

Умер пытавшийся похудеть 17-килограммовый кот Крошик

Новости Мира 0 377

В российском городе Пермь умер ставший звездой интернета кот по кличке Крошик. Животное страдало от ожирения. За процессом похудения 17-килограммового кота следил весь мир, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Приют Матроскин Пермь/VK
Фото: Приют Матроскин Пермь/VK

Как рассказали в приюте "Матроскин", где в последнее время проходил реабилитацию Крошик, он начал задыхаться, реанимация не принесла результата.

Постепенно его состояние стало ухудшаться. И даже реанимационные действия врачей не смоги ему помочь. Сегодня ночью Крошика не стало, - говорится в сообщении.

В приюте уточнили, что тело кота направят на экспертизу для установления точных причин смерти.

Сообщалось, что во время УЗИ у животного обнаружили проблемы с печенью, почками желчным и мочевым пузырями. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования.

По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах, - сказали в благотворительной организации.

За жизнь Крошика, весившего 17 кг, больше месяца боролись волонтёры и врачи, которые разработали специальную программу реабилитации. Под наблюдением врачей кот начал активно сбрасывать вес, однако 26 октября он внезапно почувствовал себя хуже и стал задыхаться. Кота госпитализировали в ветклинику и положили в кислородную камеру, его состояние оценивали как стабильно тяжелое. В ночь на 27 октября Крошик перестал дышать.

В начале сентября животное с огромной для кота массой тела нашли в подвале пермской больницы, где санитарки раскормили его до такой степени, что Крошик уже не мог встать на лапы. Позже его забрали в реабилитационный центр. Там его кормили обезжиренным кормом и водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь похудеть. Спустя две недели в реабилитационном центре животное избавилось от 1,1 килограмма лишнего веса и попыталось сбежать, но застряло в подставке для обуви.

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