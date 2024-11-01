Названа самая смертоносная инфекция в мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения назвали самое смертоносное инфекционное заболевание в мире. Им оказался туберкулез, который превзошел COVID-19, передает mir24.tv

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Авторы отчета проанализировали данные из 193 стран за 2023 год. Результаты показали, что от туберкулеза скончались 1,25 млн человек, от коронавируса – 320 тысяч.

Заразились туберкулезом в 2023 году 10,8 млн человек – немного больше, чем годом ранее (10,7 млн). 56% всех случаев инфицирования пришлось на пять стран: Индию, Индонезию, Китай, Филиппины и Пакистан.

Туберкулез вызывается патогенной бактерией Mycobacterium tuberculosis. Он излечим в 85% случаев. Но при отсутствии терапии до 50% случаев заражения могут заканчиваться летальным исходом.

«Необходимы срочные действия, чтобы положить конец глобальной эпидемии туберкулеза к 2030 году», – отметили эксперты.

В докладе также указано, что количество смертей от туберкулеза в мире постепенно снижается. В настоящее время оно опустилось ниже допандемийных показателей (1,39 млн летальных исходов в 2019 году).

В настоящее время проводится третья фаза клинических испытаний шести новых вакцин. Новое лечение может стать доступным в течение пяти лет, сообщает сайт WHO.

Ранее в ВОЗ назвали патогены, способные вызвать новую пандемию. В список вошли более 30 вирусов и бактерий.