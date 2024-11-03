Запретить парковку задним ходом потребовали в Германии

В городе Киль на севере Германии правит коалиция из партий «Союз 90/Зелёные» и СДПГ. Глава городского департамента мобильности Альке Фосс («Зелёные») предложила необычную меру для снижения числа ДТП — полностью запретить заезд на парковку и выезд оттуда задним ходом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD .

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Таких правил нет ни в одном городе ФРГ, пишет газета Kieler Nachrichten. На практике это означает, что власти Киля будут одобрять лишь широкие новые парковочные места, чтобы на них можно было развернуться и выехать на проезжую часть передом. Это касается и парковочных мест у частных домов.

Как пишет журналист BILD Маркус Арндт, на самом деле, движение задним ходом вовсе не является основной причиной аварий. По данным онлайн-платформы Statista, лишь 15,3% всех ДТП с травмами в Германии в прошлом году произошли из-за движения задним ходом. В Киле этот показатель составляет 6,54%.