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03.11.2024, 15:51

Мать Стаса Пьехи о певце: «Был обычным наркоманом и остается им по сей день»

Новости Мира 0 1 397

Мать певца Стаса Пьехи, певица и актриса Илона Броневицкая призналась, что не знала о необратимых последствиях наркотиков на организм, когда сын начал употреблять запрещенные вещества. Об этом она сообщила на программе «Смысл жизни», передает gazeta.ru

Фото из личного архива gazeta.ru
Фото из личного архива gazeta.ru

По словам артистки, врач-нарколог привел ей аналогию с огурцом, чтобы объяснить непоправимое воздействие наркотических веществ на человека: растение уже никогда не будет свежим, если его 30 раз опустят в соленую воду.

«Зависимость меняет химические процессы в мозге, и радость потом уже не вырабатывается без дополнительного введения. Поэтому, когда наркоманы бросают наркотики, они видят мир ужасный, страшный, погружаются в депрессию», — подчеркнула она.

Стас Пьеха долгое время страдал от наркотической зависимости, из-за чего пережил инфаркт в 34 года. В 2022 году артист рассказывал, что не употребляет уже семь лет. Он уверял, что зависимость можно побороть.

Однако Илона Броневицкая считает, что сын по-прежнему остается наркоманом в «огромной-огромной ремиссии».

«Он был обычным наркоманом и остается им по сей день, ибо это заболевание, которое не лечится», — подчеркнула она.

Недавно отпраздновавший в августе свое 44-летие Стас Пьеха признался, что стал более тревожным на фоне возраста. Он признался, что все чаще переживает периоды, когда «все кажется бессмысленным, бесполезным и руки опускаются».

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