Мама Ксении Собчак подарила дочери картонного Путина (видео)

Сегодня, 5 ноября 2024 года, российской популярной ведущей Ксении Собчак исполнилось 43 года. Журналистка призналась, что интересным подарком смогла удивить ее мама Людмила Нарусова, сообщает Zakon.kz.

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Подарок от мамы Собчак показала на видео, опубликованном в Telegram-канале.

В описании актриса уточнила, что ее мама – лучшая на свете с замечательным чувством юмора. По словам Собчак, когда утром она зашла в гардеробную, то увидела картонную фигуру с изображением президента России Владимира Путина в полный рост.

"День рождения начался с тонуса во всем теле", – подытожила она.

Также Собчак оставила пост на своей странице в Instagram с короткой подписью: "Birthday girl".

Комментаторы поздравили ее, оставив ряд добрых пожеланий.