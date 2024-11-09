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09.11.2024, 17:35

Иранскую студентку, раздевшуюся в знак протеста, отправили на принудительное лечение

Новости Мира 0 486

Иранскую студентку Аху Дарьяи, которая разделась в знак протеста против ношения хиджаба, отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает Zakon.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Слова министра науки Ирана Хоссейна Симаи Саррафа цитирует издание IranWire.

Сейчас Дарьяи проходит лечение при поддержке своей семьи, - заявил чиновник.

При этом, по данным из независимых источников, ранее у студентки не было никаких проблем с психикой. Правозащитники заявляют, что девушку подвергают лечению сильнодействующими препаратами.

Напомним, 2 ноября 2024 года студентка Исламского университета Азад в Тегеране сняла одежду и прошлась по кампусу, протестуя против ношения хиджаба. До этого ее подвергли притеснениям за неправильное ношение хиджаба члены военизированного формирования "Басидж". Тогда с нее сорвали платок и одежду.

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