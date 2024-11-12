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12.11.2024, 08:45

Беречь до конца: Омар Хайям завещал сохранить в жизни только одну самую важную вещь

Новости Мира 0 645

Подлинное богатство, по мнению Омара Хайяма, не в деньгах, передает almaty.tv

Фото: promodj.com
Фото: promodj.com

Персидский ученый, философ и мыслитель Омар Хайям считал, что в жизни каждого человека есть то, что терять нельзя ни в коем случае.

"Можешь все потерять, сбереги только душу." - Омар Хайям

Эта фраза отражает глубокую философию, где на первом месте стоит духовное состояние человека. Хайям напоминает, что материальные вещи, социальный статус и внешние достижения — это временные явления. Все, что нас окружает, может исчезнуть: имущество, деньги, отношения. Но, несмотря на все потери, человек должен бережно относиться к своей душе — к внутреннему миру, совести, моральным ценностям и духовной целостности.

Душа в данном контексте — это символ истинной сути человека, его нравственных ориентиров и внутреннего богатства. Сохранение души означает оставаться честным с собой, не предавать своих принципов и не поддаваться разрушительным порокам, даже если обстоятельства вокруг меняются не в лучшую сторону. Хайям призывает к тому, чтобы мы ценили в себе неприкосновенное, чтобы наше внутреннее «я» оставалось сильным и светлым, несмотря на внешние трудности.

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