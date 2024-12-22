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21.12.2024, 20:16

Адвокат обвинителей P. Diddy и Jay-Z предстанет перед судом из-за интимного скандала

Новости Мира 0 603

Адвокат Том Бузби, который представляет интересы предполагаемых жертв Пи Дидди и Jay-Z, засветился в скандале интимного характера. На представителя обвинителей звезд подали в суд, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото: Legion-media
Фото: Legion-media

Как пишет New York Post, жалоба была подана в Верховный суд Нью-Йорка. Заявитель утверждала, что познакомилась с адвокатом Бузби в Сети в 2018 году. Истица настаивает на том, что у них с адвокатом была интимная связь, после которой у девушки появились признаки интимной болезни. Женщина сообщила обо всем юристу, на что он извинился и предложил ей бесплатную консультацию в качестве компенсации ущерба. Тони Бузби эти обвинения категорически отрицает. 

Заговор с целью дискредитировать меня и запугать меня от предъявления претензий в судебном разбирательстве по делу Дидди стал преступным. Теперь в день будет подаваться по одному ложному заявлению, которые станут выдумывать лица, работающие от имени или совместно с Пи Дидди и Jay-Z, - прокомментировал Бузби ситуацию в интервью изданию.

Бузби сообщил, что знал об этом иске, поскольку накануне адвокат, который представляет интересы женщины, представившейся Джейн Доу, запросил у правозащитника крупную сумму в обмен на то, что это заявление не появится в суде.

P. Diddy (Шона Комбса) арестовали по подозрению в торговле людьми и склонении к проституции в конце сентября. В декабре 2024 года иск с обвинением в изнасиловании 13-летней девочки в 2000 году был подан и в отношении американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z.

Речь идет о 120 пострадавших от сексуального насилия, 25 из которых были несовершеннолетними на момент преступления.

Популярный канадский R&B-певец и актер Джастин Бибер заявил, что готов рассказать о вечеринках P.Diddy. 

9 октября рэпер подал иск в суд и обвинил федеральных агентов, прокуроров в незаконной утечке информации по его делу.

Также знаменитый российский рэп-исполнитель и предприниматель Тимати рассказал о своем знакомстве с P. Diddy, которого обвиняют в насилии, торговле людьми и организации оргий.

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