Авиакатастрофа близ Актау: Путин принес извинения президенту Азербайджана

Президент России Владимир Путин созвонился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и принес ему извинения в связи с тем, что в воздушном пространстве РФ произошел инцидент, который привел к крушению самолета Azerbaijan Airlines в Актау, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

"Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В разговоре было отмечено, что следовавшее четко по расписанию азербайджанское пассажирское воздушное судно неоднократно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный. В это время Грозный, Моздок и Владикавказ атаковали украинские боевые беспилотные летательные аппараты, и российские средства ПВО отражали эти нападения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ведутся первичные следственные действия, допрашиваются гражданские и военные специалисты.

В настоящее время два сотрудника Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где работают совместно с представителями Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации. Профильные службы России, Азербайджана и Казахстана плотно взаимодействуют и на месте катастрофы в Актау.