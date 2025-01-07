Предсказавший пандемию и победу Трампа экстрасенс сделал страшный прогноз на 2025 год: «Грядет эра зла и насилия»

38-летний гипнотерапевт из Лондона Николас Ауджула, предсказавший пандемию коронавируса за несколько лет до инцидента в Ухане, поделился с Daily Mail пугающими прогнозами на 2025 год, передает hibiny.ru

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Самозванный предсказатель напомнил, что еще год назад увидел победу Дональда Трампа на выборах в США. Он не сомневается, что новый американский президент достигнет определенных успехов в Белом доме, но он не сможет остановить мировую катастрофу.

Ауджула уверен, что в 2025 году по всему миру будет наблюдаться тотальный дефицит сострадания, из-за чего люди начнут уничтожать друг друга. По его мнению, мир оказался на грани Третьей мировой войны. Глобального конфликта уже не избежать и начнется он примерно в середине года.

«Мы станем свидетелями ужасающих проявлений человеческого зла и насилия по отношению друг к другу, во имя религии и национализма», — предупредил экстрасенс.

Британец также предсказал буйство стихий катастрофических масштабов. Он предупредил, что уставшая от деятельности человека природа нанесет ответный удар и это выльется в повышение уровня моря, проливные дожди и масштабные наводнения.

Справка: Ауджула утверждает, что первое видение о будущем посетило его в 17-летнем возрасте из-за стремительной регрессии прошлых жизней. В его видениях будущее смешивается с прошлым и он видит предупреждения от всех своих реинкарнаций.

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