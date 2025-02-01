Ребенок принес гранату в дом: в Азербайджане погибла семья в результате взрыва

В результате взрыва ручной гранаты в одном из домов поселка Хиндарх Агджабединского района Азербайджана, погибла целая семья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на trend.az.
Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел после того, как малолетний ребенок нашел боеприпас на свалке и принес его домой.
После того, как он передал ее другим членам семьи, сработал взрывной механизм - погибли пять и пострадали двое членов одной семьи, сообщили в районной прокуратуре. Трое из них - дети.
В Генеральной прокуратуре Азербайджана по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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