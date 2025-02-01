Ребенок принес гранату в дом: в Азербайджане погибла семья в результате взрыва

В результате взрыва ручной гранаты в одном из домов поселка Хиндарх Агджабединского района Азербайджана, погибла целая семья, передает Tengrinews.kz со ссылкой на trend.az .

Фото: trend.az

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел после того, как малолетний ребенок нашел боеприпас на свалке и принес его домой.

После того, как он передал ее другим членам семьи, сработал взрывной механизм - погибли пять и пострадали двое членов одной семьи, сообщили в районной прокуратуре. Трое из них - дети.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана по данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.