Хакамада отреагировала на скандал с вечеринкой в отеле Москвы

Фото: globallookpress.com/Павел Кашаев

В ночь на 15 февраля сотрудники силовых структур нагрянули с рейдом на вечеринку в московский отель. В тот момент в гостинице проходила вечеринка по случаю Дня святого Валентина, в программу которой входил диджей-сет Ирины Хакамады.

Съемочная группа РЕН ТВ приехала вместе с силовиками.

Позже в своем Telegram-канале Хакамада написала, что все прошло этично. При этом она назвала недостоверной информацию о том, что была организатором мероприятия.

"Я была приглашена друзьями на музыкальное мероприятие и присутствовала только как гость. Известно, что я увлекаюсь электронной музыкой как слушатель, а не диджей. То есть я не была организатором мероприятия, не должна была там выступать ни с каким диджей-сетом", - объяснила Хакамада.

По словам Хакамады, мероприятие проходило в светском формате, а для гостей был установлен деловой дресс-код. Она подтвердила, что силовики остановили вечеринку, но отметила, что "никого в пол лицом не укладывали".

"У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили. Все", - заключила она.