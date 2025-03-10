Азербайджан отказал России в экстрадиции «золотой судьи»

Азербайджан отказался экстрадировать в Россию бывшую судью Елену Хахалеву. Об этом сообщила ее адвокат Шахла Гумбатова, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Елена Хахалева. Кадр: Честный Детектив / YouTube

«Экстрадиция Елены Хахалевой в Россию не состоится», — цитирует издание слова юриста. По данным APA, задержание Хахалевой проводилось в рамках процессуальных действий, связанных с возможной экстрадицией.

В 2022 году Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал Хахалеву по обвинению в хищении более одного миллиона рублей. В конце 2021 года она покинула Россию и уехала в Армению.

27 января в аэропорту Баку азербайджанские власти задержали Хахалеву. Тогда сообщалось, что страна готова передать ее российской стороне.