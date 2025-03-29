Украина с юмором ответила на инициативу Путина о временном управлении

Киев отреагировал с иронией на предложение президента России Владимира Путина ввести временное международное управление на территории Украины. Представитель украинского МИДа Георгий Тихий выступил с встречной инициативой о введении временного управления ООН в российском городе Воркута, передает Lada.kz со ссылкой на unian.net .

Фото: Википедия

Предложение президента Российской Федерации Владимира Путина о создании временного управления в Украине под эгидой Организации Объединённых Наций вызвало критическую реакцию со стороны украинских властей и западных партнёров. Как сообщает unian.net, представители Киева ответили на инициативу с долей иронии и подчеркнули её неприемлемость.

Представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter) встречное предложение – установить временное управление ООН в России, начав с города Воркута. Свой комментарий он сопроводил фотографией заброшенной улицы в этом населенном пункте.

По словам дипломата, жители таких городов, как Воркута, могли бы получить больше пользы от любого другого управления, кроме существующего, при котором значительные средства тратятся на «преступную войну против Украины».

Накануне Владимир Путин заявил о необходимости создания в Украине временного управления с участием ООН, Соединённых Штатов, европейских стран и самой России. По его словам, такая мера необходима для организации «демократических выборов» на украинской территории.

Официальный Киев отверг данное предложение. Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал его как попытку затянуть переговорный процесс и отложить обсуждение реального завершения вооруженного конфликта.

К инициативе Путина критически отнеслись также представители США и Европейского Союза. В своих заявлениях они подтвердили легитимность действующего украинского руководства и подчеркнули недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенной страны.