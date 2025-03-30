Илон Маск продал соцсеть X – названа сумма сделки

Компания xAI, основанная Илоном Маском и работающая в сфере искусственного интеллекта, приобрела принадлежащую ему же социальную сеть X за 33 миллиарда долларов. Об этом сообщил сам предприниматель, передает Lada.kz со ссылкой на BaigeNews.kz .

Фото: Nathan Howard / Reuters

По данным DW, американский предприниматель Илон Маск сообщил о продаже социальной сети X (ранее Twitter) компании xAI, которая также принадлежит ему. Сделка оценивается в 33 миллиарда долларов.

По словам Маска, после завершения сделки совокупная стоимость компании xAI, занимающейся разработками в области искусственного интеллекта, достигнет 80 миллиардов долларов. Он также подчеркнул, что будущее xAI и X теперь «взаимосвязано».

При этом представители обеих компаний не дали официальных комментариев журналистам, и ключевые детали сделки остаются неизвестными. В частности, неясно, каким образом будет выплачена компенсация инвесторам и как будет происходить юридическое оформление передачи активов, сообщает агентство Reuters.

Маск не консультировался с инвесторами xAI перед совершением сделки. Один из вкладчиков сообщил изданию, что бизнесмен лишь проинформировал их о планах, сославшись на тесное сотрудничество между двумя структурами. Маск отметил, что слияние поспособствует дальнейшей интеграции разработанного xAI искусственного интеллекта Grok с социальной платформой X.

Напомним, что Илон Маск приобрёл Twitter в октябре 2022 года за 44 миллиарда долларов.