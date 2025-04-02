Как сейчас выглядит 87-летний Адриано Челентано: редкое фото звезды появилось в Сети

Знаменитый итальянский артист Адриано Челентано, покоривший сердца зрителей и слушателей в 1980-х годах, вновь оказался в центре внимания. В Сети появилось редкое фото 87-летней звезды, которое сразу вызвало волну обсуждений среди поклонников, сообщает Lada.kz со ссылкой на peopletalk

Фото: кадр из фильма "Укрощение строптивого" (18+) (1980)

От «строптивого» героя до народного любимца

Челентано стал популярным не только как певец в жанрах синти-поп и рок-н-ролл, но и как актер, сыгравший главные роли в культовых комедиях. Фильм «Укрощение строптивого» (1980) стал настоящим хитом и принес артисту международную славу. Вслед за ним последовали не менее успешные картины — «Безумно влюбленный» и «Туз».

Музыкальная карьера Челентано также ознаменована множеством хитов. Среди самых известных композиций артиста — Soli, Il Tempo Se Ne Va и Susanna, которые по сей день остаются любимыми у слушателей по всему миру.

Новое фото растрогало фанатов