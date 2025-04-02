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02.04.2025, 16:06

Как сейчас выглядит 87-летний Адриано Челентано: редкое фото звезды появилось в Сети

Новости Мира 0 1 010

Знаменитый итальянский артист Адриано Челентано, покоривший сердца зрителей и слушателей в 1980-х годах, вновь оказался в центре внимания. В Сети появилось редкое фото 87-летней звезды, которое сразу вызвало волну обсуждений среди поклонников, сообщает Lada.kz  со ссылкой на peopletalk

Фото: кадр из фильма "Укрощение строптивого" (18+) (1980)
Фото: кадр из фильма "Укрощение строптивого" (18+) (1980)

От «строптивого» героя до народного любимца

Челентано стал популярным не только как певец в жанрах синти-поп и рок-н-ролл, но и как актер, сыгравший главные роли в культовых комедиях. Фильм «Укрощение строптивого» (1980) стал настоящим хитом и принес артисту международную славу. Вслед за ним последовали не менее успешные картины — «Безумно влюбленный» и «Туз».

Музыкальная карьера Челентано также ознаменована множеством хитов. Среди самых известных композиций артиста — Soli, Il Tempo Se Ne Va и Susanna, которые по сей день остаются любимыми у слушателей по всему миру.

Новое фото растрогало фанатов

 

На опубликованном снимке Челентано запечатлён сидящим в автомобиле. Под голову артиста заботливо подложена подушка. Несмотря на возраст, он выглядит бодро, что особенно порадовало его поклонников, ведь в последнее время новостей о нём практически не было.

Реакция поклонников

Фанаты с энтузиазмом отреагировали на появление нового фото любимого исполнителя:

  • «Он всегда был и остаётся крутым»

  • «До сих пор красавчик — ему нет равных!»

  • «Даже в 87 он вызывает восхищение»

Цитаты взяты из комментариев пользователей, которые приводит издание People Talk.

Немного о личной жизни артиста

Адриано Челентано родился 6 января 1938 года в Милане. С 1964 года он состоит в браке с актрисой Клаудией Мори. У пары трое детей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Хороший артист. Люблю фильмы с его участием
02.04.2025, 17:15
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