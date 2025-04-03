В России призвали проверить Пугачеву на дискредитацию СВО

Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), обратился в Генеральную прокуратуру с инициативой проверить новую песню Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на портал NEWS.ru.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

По его словам, композиция под названием «Мама» якобы создана «по западным методичкам» и может содержать элементы, дискредитирующие специальную военную операцию (СВО).

«Мы считаем эту песню дискредитацией СВО. Пугачёва однозначно транслирует западную повестку — это даже не подлежит обсуждению», — заявил Бородин.

Он отметил, что окончательные выводы делать преждевременно — этим должны заняться профильные специалисты. ФПБК просит Генпрокуратуру поручить МВД России проведение экспертизы текста песни. В случае выявления нарушений, Бородин настаивает на привлечении артистки к ответственности.

Содержание песни и реакция общественности

Накануне Пугачёва опубликовала две новые песни, посвящённые теме Великой Отечественной войны, на своём онлайн-канале. Речь идёт о композициях «Поцелуй войны» и «Мама». Последняя исполнена от имени матери, потерявшей сына на фронте. Автором музыки выступил композитор Андрей Мисин, а текст написала сама Алла Борисовна.

Где сейчас живёт Пугачёва

После начала спецоперации на Украине певица покинула Россию вместе с супругом, шоуменом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), и детьми. С тех пор семья проживает в Израиле, где их дети обучаются в частной гимназии. Помимо израильского, у пары также есть гражданство Кипра. Ранее Пугачёву и Галкина видели в Латвии и Франции, но Израиль остаётся основным местом их проживания.