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06.04.2025, 19:45

Наркологи объяснили, почему Паша Техник не выжил бы даже в Москве

Новости Мира 0 2 698

Рэпер Паша Техник, скончавшийся 4 апреля в Таиланде, имел крайне низкие шансы на выживание даже при лечении в России. По мнению врачей, состояние артиста на момент госпитализации было критическим и необратимым, передает Lada.kz со ссылкой на Aif.ru.

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Смерть российского рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев), произошедшая 4 апреля в больнице Таиланда, вызвала активные обсуждения в медицинском и общественном пространстве. Как заявил в беседе с телеканалом «360» психиатр и нарколог Василий Шуров, даже при условии своевременной транспортировки в московскую клинику шансы на спасение у музыканта были минимальны.

Шуров отметил, что такие диагнозы, как респираторный дистресс-синдром, тяжелая пневмония и полиорганная недостаточность, свидетельствуют о финальной стадии развития патологического состояния, при котором выживаемость крайне низка. Он подчеркнул, что когда родственники сообщили о внутреннем кровотечении за сутки до смерти, это означало начало диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдрома) – состояния, практически всегда приводящего к летальному исходу.

В таких случаях редко кто выживает, - добавил Шуров.

По его словам, важную роль в трагедии сыграло и общественное давление, с которым сталкивался артист. Шуров считает, что окружающие не поддерживали Пашу Техника в периоды трезвости, ожидая от него привычного вызывающего и деструктивного поведения.

Если бы человек рано или поздно остановился и не употреблял, но это был бы уже не он. Потому что все от него ждали дикого, неуправляемого поведения, - сказал он.

Ранее нарколог-психиатр Игорь Лазарев в разговоре с aif.ru уточнил, что причиной ухудшения состояния рэпера стала комбинация кодировки и употребления наркотиков, что спровоцировало тяжёлую рвоту и аспирацию содержимого в лёгкие. Это, по мнению специалиста, привело к стремительному развитию пневмонии и последующему поражению дыхательной системы.

Он отметил, что у Паши Техника на момент обращения в больницу было поражено 100% лёгочной ткани, что практически исключало возможность выживания.

Ранее стал известно о наследстве Паши Техника. Подробнее по ссылке.

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