В МИД назвали «страшной» ситуацию с уехавшей Пугачевой

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила свою позицию по поводу отъезда знаменитой певицы Аллы Пугачевой из страны. В интервью РИА Новости дипломат отметила, что уход артистки, несмотря на её большую популярность, является «страшным» примером для граждан России, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Пренебрежение народной любовью

Захарова подчеркнула, что существует несколько уровней популярности: известность, успешность и, что важнее всего, народная любовь. Однако, по её словам, Пугачева не оценила этот дар должным образом, пренебрегая уважением и привязанностью людей.

«Есть популярность, есть известность, есть успешность, а есть уникальное явление — любовь, народная любовь. К сожалению, человек — не знаю, как дальше сказать — не оценил, пренебрег», — заявила Захарова.

Урок для россиян

При этом Мария Захарова отметила, что не намерена осуждать Пугачеву за её выбор, однако ситуация должна стать уроком для общества. Она добавила, что такие события происходят не случайно, и они могут служить примером для других.

«Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный», — заключила представитель МИД.

Алла Пугачева и Максим Галкин после начала спецоперации

После начала специальной военной операции на Украине, Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (который был признан в России иностранным агентом) и детьми покинула Россию и поселилась в Израиле. Пугачева, находясь за рубежом, обратилась к своим критикам и недоброжелателям, заявив, что те, кто её ненавидел, «были холопами, а стали рабами», после того как её имя было предложено внести в реестр иностранных агентов.

Сейчас семья Пугачевой и Галкина активно путешествует по миру, посетив Латвию и Францию, но основным местом их проживания остается Израиль. Их дети учатся в частной гимназии, а сама пара имеет израильские паспорта и гражданство Кипра.

Эта ситуация продолжает вызывать общественное обсуждение и оставляет множество вопросов о последствиях выбора знаменитостей для широкой аудитории.