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08.04.2025, 20:12

Google платит некоторым сотрудникам за то, чтобы они ничего не делали

Новости Мира 0 530

В условиях жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта Google прибегает к необычной стратегии для удержания ключевых специалистов. В Великобритании подразделение компании, DeepMind, платит своим сотрудникам за то, чтобы они фактически не работали и не переходили в конкурентные фирмы. Об этом сообщает Business Insider (BI), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Соглашения о неконкуренции как средство удержания кадров

Для того чтобы избежать утечек талантов в конкурентные компании, Google использует соглашения о неконкуренции. Эти соглашения запрещают сотрудникам DeepMind устраиваться на работу в другие AI-компании на срок до одного года. Таким образом, Google пытается защитить свои интересы в условиях жесткой «гонки вооружений» за лидерство в области искусственного интеллекта.

Соглашения о неконкуренции действуют в Великобритании, где находятся одни из главных исследовательских подразделений DeepMind. Некоторые сотрудники, подписавшие такие соглашения, продолжают получать заработную плату от Google, несмотря на то, что фактически не работают в компании в течение периода действия ограничений.

Разные условия для разных сотрудников

Продолжительность и условия соглашений о неконкуренции зависят от должности сотрудника и его роли в проекте. Например, для рядовых разработчиков, работающих над проектом Gemini AI, срок действия соглашения обычно составляет шесть месяцев. Однако для более высокопрофильных исследователей, которые занимают ключевые позиции в лаборатории, срок может быть увеличен до одного года.

Такие меры направлены на сохранение конкурентного преимущества Google в области искусственного интеллекта, где гонка за инновациями и талантами между технологическими гигантами идет с невероятной интенсивностью. Для компании важно не только удерживать ценные кадры, но и минимизировать риск того, что эти специалисты могут передать свои знания и разработки конкурентам.

Ограничения для соглашений о неконкуренции в других странах

Стоит отметить, что в США Федеральная торговая комиссия (FTC) запретила большинству компаний использовать соглашения о неконкуренции. Тем не менее, в Великобритании такие соглашения продолжают действовать, что позволяет DeepMind применять эту стратегию в Лондоне, где находится штаб-квартира исследовательского подразделения.

Таким образом, в условиях борьбы за талантливых специалистов Google использует нестандартные методы, чтобы сохранить за собой лидерство в сфере искусственного интеллекта и защитить свои разработки от конкурентов.

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