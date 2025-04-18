Две кровати и шкаф: дочь Киркорова показала условия жизни в пансионе

Многие российские звёзды шоу-бизнеса отдают предпочтение зарубежному образованию для своих детей. Причины у всех разные: кто-то считает, что качество обучения за границей выше, кто-то таким образом подчеркивает свой высокий социальный статус. Однако такое решение обходится недешево. Например, Филипп Киркоров ежегодно тратит порядка 11 миллионов рублей на обучение своих двоих детей, сообщает Lada.kz

Фото: © Instagram

Учёба в Дубае и кадры из общежития

Сейчас 13-летняя Алла-Виктория и её брат Мартин Киркоров учатся в одной из элитных школ-пансионов в Дубае. Недавно дочь известного певца поделилась в соцсетях фотографиями из общежития, в котором живёт во время учебного года.

На снимках видно, что комната, в которой она проживает, весьма скромна по меркам звёздных детей: в интерьере нет признаков роскоши — всего две кровати, рабочие столы и небольшой шкаф. Девочка делит помещение с подругой. В комнате царит лёгкий творческий беспорядок, типичный для подростков.





Фото: Соцсети

Поведение под контролем: Киркоров о трудностях переходного возраста

Как сообщается, Алла-Виктория не всегда строго соблюдает школьную дисциплину. Однако Филипп Киркоров относится к этому с пониманием. Он признаёт, что у дочери сейчас непростой переходный возраст, и старается проявлять терпение, считая временные трудности частью взросления.