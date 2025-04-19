Тяжелобольной Андрей Губин попросил его не беспокоить

Близкий друг и саунд-продюсер Тарас Ващишин рассказал о самочувствии известного певца Андрея Губина, который уже длительное время борется с тяжёлым заболеванием. По словам Ващишина, артист попросил его не беспокоить и не обсуждать вопросы, касающиеся его здоровья, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Последний разговор — три месяца назад

Как сообщил продюсер в беседе с изданием «Абзац», их последний контакт с Губиным состоялся около трёх месяцев назад. За это время состояние исполнителя не претерпело существенных изменений.

«У него всё по-старому. Состояние без изменений. Он не хочет обсуждать здоровье, и мы не говорили о его планах в музыке», — отметил Ващишин.

Тяжёлое заболевание мешает вести активную жизнь

Известно, что Андрей Губин страдает от лицевой двусторонней прозопалгии — редкого и болезненного неврологического синдрома, вызывающего сильный дискомфорт. Болезнь нарушает мимику, дикцию и дыхание, мешая не только творчеству, но и личной жизни. Певец признавался, что из-за недуга избегает свиданий и чувствует перебои в работе сердца.

Надежда на возвращение на сцену

Несмотря на тяжёлое состояние, коллеги артиста не теряют надежды. Осенью 2024 года композитор и продюсер Игорь Крутой поделился, что старается уговорить Губина вновь заняться музыкой. По его словам, певец следит за новинками на музыкальном рынке и проявляет профессиональный интерес к творчеству других исполнителей.

«Он даёт очень точные и объективные оценки новым песням. Чувствуется, что в нём живёт артист», — отметил Крутой.

Пока сам Андрей Губин предпочитает оставаться в тени и избегать публичности, поклонники продолжают надеяться на его выздоровление и возможное возвращение на сцену.