18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
515.03
584.82
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.04.2025, 16:53

Лепс о равноправии между мужчиной и женщиной: «Очень плохая политика»

Новости Мира 0 320

Известный певец Григорий Лепс прокомментировал тему гендерного равенства, заявив, что между мужчинами и женщинами по природе не может быть полного равноправия. Его мнение передает Super.ru, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Телеграм-канал «Григорий Лепс»
Фото: Телеграм-канал «Григорий Лепс»

«Равноправия быть не может от природы»

Артист подчеркнул, что считает идею равноправия «очень плохой политикой». Он объяснил свою позицию тем, что женщины сами акцентируют внимание на своей гендерной принадлежности в спорных ситуациях.

«[Вы говорите]: „Я же женщина!“, а затем требуете равноправия. Какое может быть равноправие? Его быть не может от природы», — заявил Лепс.

По его словам, в случае конфликта женщины вспоминают о своей женственности и тем самым отказываются от принципа равенства.

Совет женщинам и мужчинам от Лепса

Певец дал женщинам совет оставаться красивыми и добрыми, а мужчинам предложил быть сильными и способными обеспечивать себя и своих близких.

«Женщины должны оставаться красивыми и добрыми, а мужчины — сильными и умеющими зарабатывать деньги», — отметил он.

Лепс и его возлюбленная Аврора Киба

10 апреля Григорий Лепс появился на публике в сопровождении своей 18-летней возлюбленной Авроры Кибы. Артист был одет в кожаные брюки, белую рубашку и серый пиджак. Его спутница выбрала образ с белой юбкой с разрезом и топом без рукавов.

История их отношений

Лепс впервые представил Аврору широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге фотографию кольца с бриллиантом, подаренного ей народным артистом России, сопроводив снимок подписью: «Коротко, но ясно».

В сентябре Григорий Лепс объявил, что Аврора Киба стала его женой.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле