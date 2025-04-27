Лепс о равноправии между мужчиной и женщиной: «Очень плохая политика»

Известный певец Григорий Лепс прокомментировал тему гендерного равенства, заявив, что между мужчинами и женщинами по природе не может быть полного равноправия. Его мнение передает Super.ru , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Телеграм-канал «Григорий Лепс»

«Равноправия быть не может от природы»

Артист подчеркнул, что считает идею равноправия «очень плохой политикой». Он объяснил свою позицию тем, что женщины сами акцентируют внимание на своей гендерной принадлежности в спорных ситуациях.

«[Вы говорите]: „Я же женщина!“, а затем требуете равноправия. Какое может быть равноправие? Его быть не может от природы», — заявил Лепс.

По его словам, в случае конфликта женщины вспоминают о своей женственности и тем самым отказываются от принципа равенства.

Совет женщинам и мужчинам от Лепса

Певец дал женщинам совет оставаться красивыми и добрыми, а мужчинам предложил быть сильными и способными обеспечивать себя и своих близких.

«Женщины должны оставаться красивыми и добрыми, а мужчины — сильными и умеющими зарабатывать деньги», — отметил он.

Лепс и его возлюбленная Аврора Киба

10 апреля Григорий Лепс появился на публике в сопровождении своей 18-летней возлюбленной Авроры Кибы. Артист был одет в кожаные брюки, белую рубашку и серый пиджак. Его спутница выбрала образ с белой юбкой с разрезом и топом без рукавов.

История их отношений

Лепс впервые представил Аврору широкой публике на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году. Позже девушка разместила в личном блоге фотографию кольца с бриллиантом, подаренного ей народным артистом России, сопроводив снимок подписью: «Коротко, но ясно».

В сентябре Григорий Лепс объявил, что Аврора Киба стала его женой.