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28.04.2025, 13:34

«Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна?»: Отар Кушанашвили раскрыл правду о гибели певца

Новости Мира 0 3 391

Известный российский шоумен Отар Кушанашвили в беседе с Василием Шуровым высказал свою точку зрения на загадочную смерть популярного певца Мурата Насырова. По его словам, трагедия, произошедшая 20 января 2007 года, вряд ли была случайной, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: @Murat_Nasirov_69
Фото: @Murat_Nasirov_69

Шокирующее заявление Кушанашвили

«Вы думаете, что Мурат Насыров случайно выпал из окна? Нет, ребята, у него была тяжелейшая зависимость», — заявил Кушанашвили.

Зависимость и падение популярности

Шоумен подчеркнул, что Насыров тяжело переживал спад карьеры. Снижение интереса публики к его творчеству сильно ударило по психике артиста. По словам Кушанашвили, на фоне ухудшения морального состояния Насыров начал употреблять запрещенные вещества, что только усугубило его внутренние проблемы.

Приступы ярости

Отар Кушанашвили также рассказал, что певец страдал от приступов агрессии. Он вспомнил случай, произошедший в Турции, когда Насыров без видимой причины ударил официанта по лицу. Этот эпизод, по мнению шоумена, подтверждает тяжелое эмоциональное состояние артиста в последние годы жизни.

Версия о трагической гибели

Учитывая все обстоятельства, Кушанашвили выразил уверенность, что трагедия не была случайностью. По его мнению, Мурат Насыров сознательно принял решение уйти из жизни, не справившись с накопившимися внутренними проблемами.

Краткая справка о Насырове

Мурат Насыров был одним из самых ярких исполнителей 1990-х годов. Он завоевал всероссийскую популярность благодаря таким хитам, как «Я — это ты» и «Мальчик хочет в Тамбов». 20 января 2007 года артист погиб, выпав с балкона пятого этажа. Официальные причины его смерти до сих пор остаются предметом обсуждений.

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