В США разрешили отстранять трансгендеров от службы в армии

Верховный суд США временно разрешил администрации Дональда Трампа вводить ограничения на военную службу для трансгендерных лиц, отменив ранее наложенный судебный запрет, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

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Как пишет Deutsche Welle, Верховный суд Соединённых Штатов утвердил право администрации Дональда Трампа отстранять трансгендерных граждан от прохождения службы в вооружённых силах. Решение было поддержано шестью судьями, представляющими консервативное большинство, тогда как трое выступили против. Полный текст обоснования суд пока не опубликовал.

Тем самым суд приостановил действие решения федеральной судьи Анны Рейес, которая ранее признала указ Трампа нарушающим конституционные права. Напомним, в январе 2025 года в США вступили в силу новые правила, ограничивающие участие трансгендерных людей в военной службе. Согласно документу, продолжать службу могут только те, кто имеет диагноз «гендерная дисфория», не проходил медицинский транспереход, в течение не менее трёх лет сохраняет поведение, соответствующее биологическому полу, и признан незаменимым для выполнения военных задач.

Белый дом приветствовал решение Верховного суда, назвав его «победой». Однако правозащитные организации и представители трансгендерного сообщества резко осудили вердикт. В совместном заявлении Lambda Legal и Human Rights Campaign Foundation отмечается, что это решение стало «разрушительным ударом по трансгендерным военнослужащим».

Согласно статистике Пентагона, на конец 2024 года в армии США служили 4 240 человек с диагнозом «гендерная дисфория». По оценкам различных организаций, общее число трансгендерных военнослужащих в американских вооружённых силах достигает 15 тысяч человек. Новые правила также предписывают учитывать только биологический пол военнослужащих при распределении по казармам, пользовании санитарными комнатами и в официальных обращениях.