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08.05.2025, 19:31

Александр Лукашенко признал, что «задержался у власти»

Новости Мира 0 1 530

Президент Беларуси заявил о приходе нового поколения к управлению страной и отметил важность присутствия опытных политиков. Глава страны признал, что находится у власти продолжительное время, передает Lada.kz со ссылкой на Ulysmedia.kz.

Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters
Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters

Как пишет издание со ссылкой на «Коммерсантъ», президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что продолжительное время находится у власти, объяснив это необходимостью подготовки нового поколения государственных управленцев.

Как вам я обещал, фактически новое поколение приведено к власти. Ну, я немножко задержался, но потерпите, должны ж быть и опытные люди. У нас они есть. Молодежь пришла. Вот вы посмотрите и сделаете вывод, к чему способна наша молодежь. Ну, как молодежь? Новое поколение, следующее поколение, 50 и больше (лет - прим.), она уже не такая и молодежь, - сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко занимает пост президента Республики Беларусь с 1994 года. В январе 2025 года он был переизбран на седьмой срок.

После президентских выборов 2020 года в стране продолжительное время проходили массовые акции протеста с требованием отставки главы государства. По данным правозащитных организаций, за участие в протестах были задержаны 35 тысяч человек. Лукашенко в последующих высказываниях утверждал, что его уход мог бы привести к ситуации, более тяжелой, чем та, которая сложилась в Украине.

В 2024 году президент подписал закон о гарантиях для лиц, покинувших пост главы государства. Этот документ закрепляет ряд прав и защитных мер для бывших президентов.

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