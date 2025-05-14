Apple разрабатывает технологию управления iPhone силой мысли

Apple совместно с американским стартапом Synchron разрабатывает технологию, позволяющую управлять iPhone с помощью нейроимпланта Stentrode. Устройство предназначено для людей с тяжелыми двигательными нарушениями и обеспечивает взаимодействие с цифровыми устройствами без использования рук или голоса. Завершение разработки и интеграция с устройствами Apple ожидаются к концу 2025 года, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Zakon.kz .

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Корпорация Apple реализует проект по внедрению инновационной технологии управления мобильными устройствами с использованием нейроимплантов. Разработка осуществляется совместно с американским стартапом Synchron, специализирующимся в области нейротехнологий.

Технология основана на применении нейроимпланта Stentrode, предназначенного для взаимодействия с цифровыми устройствами без использования рук или голоса. Имплант внедряется через яремную вену и располагается в сосудистой структуре мозга. Устройство содержит 16 электродов, обеспечивающих передачу сигнала от нейронов к интерфейсу.

Как ожидается, внедрение данной технологии позволит людям с тяжелыми двигательными нарушениями получать доступ к функциям смартфона и другим интеллектуальным устройствам.

По информации источников, завершение разработки программного обеспечения и реализация интеграции интерфейса с устройствами Apple запланированы на конец 2025 года.

Ранее Synchron провела клинические испытания технологии, в рамках которых с 2019 года импланты были установлены 10 пациентам с диагнозом боковой амиотрофический склероз (БАС). В рамках эксперимента один из участников успешно использовал гарнитуру Apple Vision Pro с помощью нейроуправления.

В дополнение к нейроинтерфейсу, Apple также анонсировала новые функции доступности, включая управление устройствами с помощью отслеживания глаз и головы, а также расширенные возможности для пользователей с нарушениями зрения и слуха.