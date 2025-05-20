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20.05.2025, 13:38

Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

Новости Мира 0 1 258

Счастливым обладателем главного приза лотереи «Русское лото» — 1,2 миллиарда рублей — стал житель Сахалина, работающий фельдшером в городской больнице. Александр Куряев, никогда не рассчитывавший на крупный выигрыш, оказался победителем «Новогоднего миллиарда-2025», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Выигрыш стал полной неожиданностью

Свой лотерейный билет Куряев приобрел еще в конце ноября 2024 года после просмотра телевизионной рекламы. Как он позже признался, особых надежд на удачу у него не было — билет был куплен скорее по семейной традиции, чем с расчетом на победу. Проверить результаты он решил только после напоминания от коллеги.

«Я думал, что выиграл всего миллион. Закрыл телефон, но не покидало ощущение, что нулей было как-то многовато. Открыл снова — посмотрел внимательнее и понял, что это миллиард. Волосы встали дыбом!» — вспоминает счастливчик.

Сколько он получит на руки

Общая сумма выигрыша составила 1,2 миллиарда рублей. Однако после уплаты налогов Александр Куряев получит около 781 миллиона рублей.

Семейная традиция приносить удачу

Выяснилось, что участие в лотереях — привычка, которая передается в семье Куряева из поколения в поколение. Ранее его мать выигрывала стиральную машину, невестка — автомобиль, а сам Александр однажды получил в подарок телевизор. Однако именно ему достался рекордный приз.

Как он распорядится миллиардами

Несмотря на внезапное богатство, Куряев остается на работе. У него большая семья: супруга, два сына и внук. Он уже определился, на что потратит большую часть выигрыша:

  • строительство большого семейного дома у моря;

  • покупка катера;

  • организация путешествия с женой.

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