Фельдшер с Сахалина по традиции купил лотерейный билет и выиграл миллиард рублей

Счастливым обладателем главного приза лотереи «Русское лото» — 1,2 миллиарда рублей — стал житель Сахалина, работающий фельдшером в городской больнице. Александр Куряев, никогда не рассчитывавший на крупный выигрыш, оказался победителем «Новогоднего миллиарда-2025», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
Свой лотерейный билет Куряев приобрел еще в конце ноября 2024 года после просмотра телевизионной рекламы. Как он позже признался, особых надежд на удачу у него не было — билет был куплен скорее по семейной традиции, чем с расчетом на победу. Проверить результаты он решил только после напоминания от коллеги.
«Я думал, что выиграл всего миллион. Закрыл телефон, но не покидало ощущение, что нулей было как-то многовато. Открыл снова — посмотрел внимательнее и понял, что это миллиард. Волосы встали дыбом!» — вспоминает счастливчик.
Общая сумма выигрыша составила 1,2 миллиарда рублей. Однако после уплаты налогов Александр Куряев получит около 781 миллиона рублей.
Выяснилось, что участие в лотереях — привычка, которая передается в семье Куряева из поколения в поколение. Ранее его мать выигрывала стиральную машину, невестка — автомобиль, а сам Александр однажды получил в подарок телевизор. Однако именно ему достался рекордный приз.
Несмотря на внезапное богатство, Куряев остается на работе. У него большая семья: супруга, два сына и внук. Он уже определился, на что потратит большую часть выигрыша:
строительство большого семейного дома у моря;
покупка катера;
организация путешествия с женой.
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