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23.05.2025, 07:51

В США частный самолет рухнул на жилые дома: есть погибшие и пострадавшие

Новости Мира 0 468

В Калифорнии произошла трагедия: в районе Сан-Диего частный самолет упал на жилой сектор. В результате катастрофы погибли как минимум два человека, еще восемь получили различные травмы. Инцидент вызвал крупный пожар и разрушения, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: foxnews.com
Фото: foxnews.com

Подробности авиакатастрофы

По данным сайта ABC News и Федерального управления гражданской авиации США (FAA), крушение произошло ранним утром, около 3:45 по местному времени. Самолет Cessna 550 направлялся на посадку, когда упал всего в двух милях от взлетно-посадочной полосы.

Основные факты:

  • Тип воздушного судна: Cessna 550 (небольшой частный самолет).

  • Время катастрофы: около 3:45 утра.

  • Место: жилой район Сан-Диего, штат Калифорния.

  • Предположительная причина: густой утренний туман и плохая видимость.

  • На борту находилось, по предварительным данным, от 6 до 10 человек.

Погибшие и пострадавшие

Одним из погибших, как подтвердили в музыкальном агентстве Sound Talent Group, стал его соучредитель Дэйв Шапиро. Личности остальных погибших устанавливаются. Точное число жертв пока не подтверждено.

Среди пострадавших:

  • 5 человек госпитализированы с симптомами отравления дымом;

  • 1 человек получил травмы при попытке покинуть горящее здание через окно;

  • Еще 2 человека отделались незначительными повреждениями.

Разрушения и последствия

Столкновение самолета с линией электропередачи стало причиной мощного возгорания. Как сообщили власти, пострадали:

  • 10 жилых зданий;

  • Несколько автомобилей;

  • Один дом полностью уничтожен огнем.

На месте происшествия работают сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB). Следствие возглавляет Элиотт Симпсон — старший следователь по авиационным происшествиям.

Предыдущие инциденты в США

Происшествие стало не первым в этом году. За последние месяцы в США зафиксировано несколько серьезных авиационных инцидентов:

  • Февраль 2025 года: крушение самолета ВМС США в заливе Сан-Диего у берегов авиабазы Норт-Айленд.

  • 1 февраля: в Филадельфии самолет санитарной авиации рухнул на жилой квартал. От взрыва пострадали дома и машины.

  • 30 января: пассажирский самолет American Airlines столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак.

  • Январь: в городе Фуллертон (Калифорния) легкомоторный самолет врезался в здание. Погибли люди.

Расследование продолжается

Спасательные работы и выяснение обстоятельств трагедии продолжаются. Точное количество находившихся на борту пассажиров, а также причины крушения будут установлены после завершения расследования.

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