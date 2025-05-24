18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.84
579.7
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.05.2025, 12:04

Суд США заблокировал запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Новости Мира 0 435

Федеральный суд Соединённых Штатов временно отменил запрет администрации Дональда Трампа на обучение иностранных студентов в Гарвардском университете, передает Lada.kz со ссылкой Zakon.kz.

Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

По данным Associated Press, Федеральный суд США принял решение приостановить действие запрета, наложенного администрацией бывшего президента Дональда Трампа, на приём иностранных студентов в Гарвардский университет.

Согласно временному предписанию суда, ограничение на участие иностранных граждан в образовательных программах Гарварда, включая федеральные программы обмена, приостановлено для «поддержания статуса-кво» до завершения судебного разбирательства.

В поданном в суд иске представители Гарвардского университета подчеркнули, что этот шаг властей угрожает академической и культурной среде учреждения. «Одним росчерком пера правительство стремилось стереть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. Без иностранных студентов Гарвард – это не Гарвард», - отмечается в документе.

Ежегодно Гарвард принимает в своём кампусе в Кембридже около 6,8 тысячи иностранных студентов, большинство из которых обучаются по программам аспирантуры.

Ранее, 23 мая 2025 года, стало известно, что власти США приняли решение о запрете на приём иностранных студентов в Гарвард. В соответствии с этим распоряжением, иностранцы, уже обучающиеся в университете, должны были перевестись в другие учебные заведения.

Администрация Трампа мотивировала своё решение тем, что Гарвард якобы создаёт небезопасную среду в кампусе. В заявлении ведомства утверждалось, что университет «поощряет насилие, антисемитизм и координирует действия с Коммунистической партией Китая».

В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан сообщили, что по состоянию на май 2025 года в Гарвардском университете по международной программе «Болашак» обучаются семь студентов из Казахстана.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!