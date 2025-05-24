Суд США заблокировал запрет на прием иностранных студентов в Гарвард

Федеральный суд Соединённых Штатов временно отменил запрет администрации Дональда Трампа на обучение иностранных студентов в Гарвардском университете, передает Lada.kz со ссылкой Zakon.kz .

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По данным Associated Press, Федеральный суд США принял решение приостановить действие запрета, наложенного администрацией бывшего президента Дональда Трампа, на приём иностранных студентов в Гарвардский университет.

Согласно временному предписанию суда, ограничение на участие иностранных граждан в образовательных программах Гарварда, включая федеральные программы обмена, приостановлено для «поддержания статуса-кво» до завершения судебного разбирательства.

В поданном в суд иске представители Гарвардского университета подчеркнули, что этот шаг властей угрожает академической и культурной среде учреждения. «Одним росчерком пера правительство стремилось стереть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. Без иностранных студентов Гарвард – это не Гарвард», - отмечается в документе.

Ежегодно Гарвард принимает в своём кампусе в Кембридже около 6,8 тысячи иностранных студентов, большинство из которых обучаются по программам аспирантуры.

Ранее, 23 мая 2025 года, стало известно, что власти США приняли решение о запрете на приём иностранных студентов в Гарвард. В соответствии с этим распоряжением, иностранцы, уже обучающиеся в университете, должны были перевестись в другие учебные заведения.

Администрация Трампа мотивировала своё решение тем, что Гарвард якобы создаёт небезопасную среду в кампусе. В заявлении ведомства утверждалось, что университет «поощряет насилие, антисемитизм и координирует действия с Коммунистической партией Китая».

В Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан сообщили, что по состоянию на май 2025 года в Гарвардском университете по международной программе «Болашак» обучаются семь студентов из Казахстана.