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28.05.2025, 20:50

18-летний российский волейболист найден мертвым спустя месяц поисков

Новости Мира 0 762

После месяца поисков обнаружено тело молодого спортсмена Сергея Павлова, игрока молодежной команды «Кузбасс-2». О его смерти сообщил официальный Telegram-канал волейбольного клуба, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: ВК «Кузбасс» (Кемерово)/VK
Фото: ВК «Кузбасс» (Кемерово)/VK

Официальное заявление клуба

В сообщении пресс-службы говорится:

«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды „Кузбасс-2“ Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе Кемерова».

Обстоятельства исчезновения и поисков

  • Сергей Павлов пропал 28 апреля.

  • В его поисках участвовали правоохранительные органы и волонтеры.

  • Спустя месяц, в конце мая, тело спортсмена было найдено на берегу реки Томи.

  • Причина смерти официально не раскрывается.

Региональное управление Следственного комитета подтвердило факт обнаружения тела, не сообщив дополнительных деталей.

Карьера молодого спортсмена

Сергей Павлов выступал за молодежную команду «Кузбасс-2» в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу. Его последняя игра состоялась 16 апреля в Нижневартовске, где команда «Кузбасс-2» встречалась с «Енисеем-2». В том матче со счетом 3:2 победу одержал соперник.

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