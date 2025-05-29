18-летний российский волейболист найден мертвым спустя месяц поисков

После месяца поисков обнаружено тело молодого спортсмена Сергея Павлова, игрока молодежной команды «Кузбасс-2». О его смерти сообщил официальный Telegram-канал волейбольного клуба, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: ВК «Кузбасс» (Кемерово)/VK

Официальное заявление клуба

В сообщении пресс-службы говорится:

«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды „Кузбасс-2“ Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Прощание с Сергеем состоится 30 мая в 13:30 в Знаменском соборе Кемерова».

Обстоятельства исчезновения и поисков

Сергей Павлов пропал 28 апреля.

В его поисках участвовали правоохранительные органы и волонтеры.

Спустя месяц, в конце мая, тело спортсмена было найдено на берегу реки Томи.

Причина смерти официально не раскрывается.

Региональное управление Следственного комитета подтвердило факт обнаружения тела, не сообщив дополнительных деталей.

Карьера молодого спортсмена

Сергей Павлов выступал за молодежную команду «Кузбасс-2» в Молодежной лиге чемпионата России по волейболу. Его последняя игра состоялась 16 апреля в Нижневартовске, где команда «Кузбасс-2» встречалась с «Енисеем-2». В том матче со счетом 3:2 победу одержал соперник.