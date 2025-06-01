Подмосковный замок Пугачевой хотят превратить в морг и крематорий

Шоумен Стас Барецкий выступил с резонансной инициативой: он предложил переоборудовать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь под ритуальные услуги — морг и крематорий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Эпатажное заявление Барецкого

В интервью URA.RU шоумен и глава Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что замку народной артистки СССР можно дать новое, по его мнению, более «полезное» назначение.

«Раз Пугачева не собирается возвращаться в Россию, в ближайшее время мы начнем строительство морга и крематория прямо в ее замке», — сказал Барецкий.

Он резко раскритиковал альтернативную идею музыкального критика Сергея Соседова, который ранее предлагал открыть в особняке детский дом. По словам Барецкого, энергетика здания, в котором жила певица, якобы «не подходит для детей».

Ответ со стороны Пугачевой

Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не смогла дать однозначный ответ на вопрос, собирается ли артистка посетить свой дом в Подмосковье. Также она отказалась комментировать отказ Минюста России включить Пугачеву в список иностранных агентов.

В свою очередь Барецкий назвал такое решение закономерным:

«Аллу Борисовну не станут признавать иноагентом — она же символ СССР, настоящая народная артистка. Тут даже обсуждать нечего», — заявил он.

Судьба замка в деревне Грязь

После эмиграции Пугачевой в 2022 году вокруг ее недвижимости в России не утихают споры. Некоторые активисты выступают за конфискацию замка по закону о распространении фейков, так как, по информации СМИ, особняк оформлен на ее супруга Максима Галкина*, признанного Минюстом РФ иноагентом.

По оценкам, роскошная недвижимость в деревне Грязь может стоить около миллиарда рублей. Однако с момента отъезда семьи артистки дом начал ветшать.

Упадок особняка

Состояние замка вызывает беспокойство у специалистов. По данным СМИ:

На стенах появилась плесень;

Кладка на трубах и крыше начала разрушаться;

Металлические элементы кровли проржавели.

Риелторы сомневаются, что такая недвижимость сможет найти покупателя. Они указывают на устаревшие интерьеры и предполагают, что реставрация потребует вложений в десятки миллионов рублей.