Подмосковный замок Пугачевой хотят превратить в морг и крематорий

Шоумен Стас Барецкий выступил с резонансной инициативой: он предложил переоборудовать замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь под ритуальные услуги — морг и крематорий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
В интервью URA.RU шоумен и глава Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий заявил, что замку народной артистки СССР можно дать новое, по его мнению, более «полезное» назначение.
«Раз Пугачева не собирается возвращаться в Россию, в ближайшее время мы начнем строительство морга и крематория прямо в ее замке», — сказал Барецкий.
Он резко раскритиковал альтернативную идею музыкального критика Сергея Соседова, который ранее предлагал открыть в особняке детский дом. По словам Барецкого, энергетика здания, в котором жила певица, якобы «не подходит для детей».
Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова не смогла дать однозначный ответ на вопрос, собирается ли артистка посетить свой дом в Подмосковье. Также она отказалась комментировать отказ Минюста России включить Пугачеву в список иностранных агентов.
В свою очередь Барецкий назвал такое решение закономерным:
«Аллу Борисовну не станут признавать иноагентом — она же символ СССР, настоящая народная артистка. Тут даже обсуждать нечего», — заявил он.
После эмиграции Пугачевой в 2022 году вокруг ее недвижимости в России не утихают споры. Некоторые активисты выступают за конфискацию замка по закону о распространении фейков, так как, по информации СМИ, особняк оформлен на ее супруга Максима Галкина*, признанного Минюстом РФ иноагентом.
По оценкам, роскошная недвижимость в деревне Грязь может стоить около миллиарда рублей. Однако с момента отъезда семьи артистки дом начал ветшать.
Состояние замка вызывает беспокойство у специалистов. По данным СМИ:
На стенах появилась плесень;
Кладка на трубах и крыше начала разрушаться;
Металлические элементы кровли проржавели.
Риелторы сомневаются, что такая недвижимость сможет найти покупателя. Они указывают на устаревшие интерьеры и предполагают, что реставрация потребует вложений в десятки миллионов рублей.
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