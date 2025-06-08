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08.06.2025, 09:28

Илон Маск подрался в Белом доме – СМИ

Новости Мира 0 653

В апреле 2025 года в Белом доме произошёл конфликт между Илоном Маском и главой Минфина США Скоттом Бессентом, в результате которого миллиардер получил синяк под глазом, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: © Getty Images / Kevin Dietsch
Фото: © Getty Images / Kevin Dietsch

По данным газеты The Washington Post, ссылающейся на источники в политических кругах, американский предприниматель и миллиардер Илон Маск оказался участником физического конфликта с министром финансов США Скоттом Бессентом в здании Белого дома.

Согласно публикации, инцидент произошёл за закрытыми дверями в апреле 2025 года. Источником информации стал один из бывших советников 45-го президента США Дональда Трампа.

По его словам, в середине апреля Маск и Бессент прибыли в Овальный кабинет, чтобы обсудить с главой государства свои предложения по поводу назначения одного из высокопоставленных чиновников. Дональд Трамп в итоге поддержал кандидатуру, предложенную министром финансов.

После встречи в рабочем кабинете президента, Маск и Бессент направились по коридору Белого дома. Там, как утверждает источник, между ними началась словесная перепалка. Скотт Бессент якобы назвал Илона Маска «мошенником», что вызвало резкую реакцию со стороны предпринимателя.

Как отмечает издание, Маск ударил Бессента плечом в грудь – «в стиле игрока в регби», после чего министр финансов США нанес ответный удар. Несколько присутствовавших в здании сотрудников администрации вмешались, чтобы прекратить схватку.

По данным The Washington Post, после инцидента отношения между Илоном Маском и администрацией Дональда Трампа значительно обострились.

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