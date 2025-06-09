В Турции туристов обманули на $30 миллионов через сеть отелей

Правоохранительные органы Турции раскрыли схему хищения средств с карт иностранных туристов – ущерб превысил 30 миллионов долларов, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

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В Турции выявлена крупная схема мошенничества, жертвами которой стали иностранные туристы. Как сообщает агентство Anadolu, с банковских карт пострадавших было похищено более 30 миллионов долларов.

По данным следствия, ключевую роль в преступной схеме играл владелец одного из отелей в курортном городе Кушадасы. Он, как установили правоохранительные органы, передавал персональные и платёжные данные своих клиентов другим отелям и компаниям, предоставляющим услуги аренды автомобилей.

После отъезда туристов с их банковских карт продолжали списываться денежные средства. Мошенники оформляли фиктивные транзакции, выдавая их за оплату проживания или аренды. Кроме того, некоторые участники схемы выезжали за границу, где снимали деньги с карт различными способами.

В результате полицейской операции были задержаны 20 человек, включая предполагаемого организатора преступной группы.

По данным турецкой полиции, от действий мошенников пострадали 268 иностранных граждан. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, и полиция продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.